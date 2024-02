Smog a Roma, il blocco del traffico funziona ed ora si spera nel meteo

Il blocco parziale del traffico ha funzionato. Nella giornata di domenica 4 febbraio le centraline dell’Arpa Lazio non hanno registrato superamenti dei livelli di Pm10 in città. Certo, in zone come Tiburtina siamo ancora ai limiti ma il weekend ha ridotto l’inquinamento di Roma che, adesso, spera nella pioggia. Grazie al maltempo previsto nei prossimi giorni, infatti, l’aria dovrebbe diventare più pulita scongiurando, quindi, la possibilità di una nuova ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli a motore.

Il ritorno delle piogge

Con il ritorno della pioggia e del vento i valori di Pm10 dovrebbero attenuarsi. Una buona notizia per i romani visto che anche domenica, in una giornata non lavorativa e non il blocco parziale delle auto, la stazione di rilevamento dell’Arpa aveva registrato a Tiburtina il valore di Pm10 pari a 48, due punti appena sotto al limite. Parliamo della zona attualmente più in emergenza di Roma dove, dall’inizio dell’anno, si sono sforati i limiti già sei volte. I valori sono rimasti alti anche a Francia e Magna Grecia, entrambe a 43, due stazioni che hanno già superato per quattro volte a testa la soglia dei 50 ug/m3 di Pm10.

Nuove raccomandazioni

Nonostante ciò, i modelli previsionali dell’Arpa Lazio, anche per i prossimi quattro giorni, non promettono nulla di buono dal punto di vista della qualità dell’aria. Così, il dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale ha firmato l’ormai solita determinazione per invitare i romani a fare più attenzione ai consumi: si chiede ai cittadini di evitare l’auto privata ed optare per i mezzi pubblici, lo sharing o ad andare a piedi. Se le cose non dovessero migliorare si potrebbe dover ricorrere nuovamente alle limitazione d'accesso alla Fascia verde.

Raccomandazione anche per i vigili ubani che, il 6,7 e 8 febbraio, dovranno essere maggiormente presenti in specifiche zone di Roma: via di Portonaccio, Guglielmo Marconi, Appia, Etiopia, Portonaccio, Tiburtina giusto per fare degli esempi, oltre a tutto l’itinerio della tangenziale Centro storico. Lì dovranno svolgere interventi per decongestionare il traffico.