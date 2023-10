Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei 5 blocchi del traffico previsti fino a marzo

Tornano le domeniche ecologiche. La giunta ha dato mandato agli uffici del dipartimento Rifiuti di predisporre gli atti per attuare il nuovo calendario 2023-2024. Anche per questa stagione invernale dunque, il Campidoglio opta per lo stop al traffico totale in cinque giornate tra novembre e marzo, per controllare l'inquinamento atmosferico sul territorio capitolino. I valori delle concentrazioni degli inquinanti infatti, in particolare del biossido di azoto, risultano tuttora elevati, e in diversi casi superano i valori limite fissati dalle normative vigenti.

Al momento sono cinque le domeniche in cui verrà fissato il divieto totale di circolazione dei veicoli nella zona Ztl Fascia Verde e sono: il 19 novembre 2023, il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio 2024, il 25 febbraio 2024, il 24 marzo 2024. Per ognuna delle giornate il divieto sarà applicato nelle fasce 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Come specificato nella recente memoria di giunta, le categorie derogate o esentate, eventualmente previste per i suddetti divieti, saranno riportate negli specifici atti applicativi. "Le date e gli orari potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento - si legge nell'atto - nonché del verificarsi di eventi a oggi non previsti né prevedibili che dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente".