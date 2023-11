Blocco traffico a Roma: domenica 3 dicembre niente auto nella fascia verde. Tutte le informazioni

Blocco del traffico a Roma domenica 3 dicembre. È infatti in programma la seconda domenica ecologica della stagione autunno-inverno 2023-2024. Dopo il 19 novembre, è previsto quindi un nuovo stop al traffico privato, nella Fascia verde (GUARDA LA MAPPA), dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Un provvedimento preso in adempienza alle misure indicate dalla normativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Dopo quella di domenica 3 dicembre ci saranno altre tre domeniche ecologiche: il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024.

Chi può circolare

Lo stop riguarda tutti i mezzi a motore ma sono previste delle deroghe, come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o benzina+metano, anche trasformati ma solo se marcianti a Gpl o metano e omologati in classe Euro 3 e successive) e con contrassegno disabili.

Via libera anche per i mezzi dei servizi sharing, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. Le deroghe verranno ufficializzate tramite un’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Una domenica ecologica al mese

Come detto, quella del 19 novembre sarà la prima di altre domenica ecologiche. Ce ne sarà un’altra il 14 gennaio, poi il 25 febbraio e il 24 marzo.

Risanamento dell’aria

Le cinque domeniche ecologiche sono state stabilite in seguito all’approvazione di una memoria di Giunta presentata dall’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. “Le domeniche ecologiche, istituite in adempimento al Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria, sono una importante occasione di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo – ha scritto Alfonsi in una nota - azioni fondamentali per la tutela della nostra salute alla luce dei dati allarmanti registrati in Italia sulla mortalità e le malattie dovute all’inquinamento ambientale e per il rispetto della nuova direttiva europea sulla riduzione dei livelli degli inquinanti atmosferici per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050. Ecco perché vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e in momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età”.