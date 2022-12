Troppo smog, a Roma 23 e 24 dicembre blocco del traffico nella fascia verde. Tutte le informazioni

Inquinamento fuori controllo a Roma. Anche oggi 22 dicembre, come negli ultimi giorni, le polveri sottili hanno infatti superato i limiti d legge. Appresi i dati odierni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deciso di intervenire firmando un’ordinanza.

Gli orari del blocco del traffico

Prevista la limitazione del traffico privato per domani pomeriggio, 23 dicembre, dalle 17.30 alle 20.30 e per il 24 mattina dalle 6.30 alle 9.30. Lo stop all'interno della nuova fascia verde. Qui la mappa.

Mezzi di trasporto gratis

I mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti sia domani, 23 dicembre, a partire dall’orario pomeridiano del blocco e fino a fine servizio, sia il 24 dicembre per tutta la giornata, decisione peraltro già prevista e annunciata in precedenza. Nella giornata del 24 saranno inoltre spenti i riscaldamenti degli edifici pubblici.

Chi non può circolare

A fermarsi saranno le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 e quelle a gasolio fino a Euro 4. Stop anche per i ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Gli altri divieti

Previsto inoltre il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti. E ancora divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. Ancora potenziamento del lavaggio strade e dei controlli da parte degli organi preposti in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare. Infine, nel giorno della vigilia di Natale, sull’intero territorio comunale è previsto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali.