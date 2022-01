Smog oltre i limiti da 5 giorni, l'ordinanza di Gualtieri: ferme le auto fino agli euro 3. La situazione

Il bel tempo di questi giorni, unito a temperature rigide (e quindi all'uso e abuso dei riscaldamenti), sta facendo schizzare verso l'alto la concentrazione di polveri sottili. Aumenta lo smog e, come previsto dalla normativa vigente, scattano i provvedimenti per limitare l'uso delle automobili e per abbassare le temperature dei riscaldamenti domestici.

L'ordinanza del sindaco Gualtieri

E' un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri a fissare i divieti. A partire dal 14 gennaio i limiti sono stati superati in maniera costante per 5 giorni. Considerando le previsioni meteo che indicano il permanere di condizioni climatiche che facilitano la permanenza di valori alti, il primo cittadino ha emanato i seguenti divieti.

Stop ai veicoli più inquinanti dalle 7.30 alle 20.30 su tutto il territorio cittadino. Rientrano in tale categoria i ciclomotori e motoveicoli "pre euro 1" ed "euro 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e tutti gli autoveicoli a benzina e diesel fino a "euro 2". Inoltre confermato lo stop ai diesel "euro 3" all'interno della fascia verde. Fissate anche limitazioni agli impianti termici che non dovranno superare "i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati". Dall'ordinanza tale temperatura è fissata in 17 e 18 gradi.

I blocchi progressivi e il rischio dei prossimi giorni

Ricordiamo che attualmente a Roma, in forza di una delibera di giunta del 2016, esistono dei blocchi progressivi. Dal terzo giorno di superamento viene stabilito il divieto di circolazione dalle 7,30 alle 20,30 nella Fascia Verde per i veicoli a benzina Euro 2 e per le due ruote Euro 0 ed Euro 1. Dal quinto giorno di smog, in aggiunta ai divieti di cui abbiamo già parlato stop anche per gli autoveicoli diesel Euro 3. In questo caso il blocco sarà valido nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30. All'ottavo giorno di superamento potenziale delle polveri sottili viene stabilito il divieto di circolazione anche per tutti gli autoveicoli diesel, a eccezione degli euro 6, nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Permanendo queste condizioni, con alte concentrazioni di polveri sottili, è quindi possibile che tra venerdì e sabato possa scattare un blocco più severo, in cui ad essere ad bloccati saranno tutti i diesel, esclusi gli euro 6. Per domani le previsioni meteo indicano una possibilità di pioggia che, di solito, allevia il carico di polveri nell'aria.

Le zone più inquinate

Consultando il report delle zone più colpite dall'inquinamento, il primato spetta a Tiburtina. Oltre soglia anche le centraline di largo Preneste, Cinecittà, Fermi e Bufalotta.