Blocco del traffico a Roma: oggi stop alle auto per 9 ore nella fascia verde

Oggi, 26 marzo, giornata di blocco del traffico a Roma. È infatti prevista l'ultima domenica ecologica, delle cinque stabilite dalla giunta capitolina per questo inverno. Attivo il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella nuova ztl, la cosiddetta fascia verde, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il provvedimento riguarderà anche le vetture fornite di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Chi può circolare

Potranno circolare liberamente i veicoli a metano, gpl, a trazione ibrida e a trazione elettrica; veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione "bi-fuel" (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a gpl o metano e appartenenti alla classe di omologazione "Euro3" e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)"EURO 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi; motocicli a 4 tempi Euro3" e successivi.

L'Eco-Ticket

In occasione della domenica ecologica, ci sarà l'Eco-Ticket regionale: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per domenica 26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno di Roma Capitale.

Si tratta di una nuova iniziativa di Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, attivata in occasione dell’ultima domenica ecologica della stagione invernale 2023 a Roma.