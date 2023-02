Blocco traffico a Roma, domenica stop alle auto in fascia verde per 9 ore

Stop al traffico nella cosiddetta "fascia verde" per 9 ore domenica 26 febbraio, seconda domenica ecologica del 2023 così come stabilito con la memoria di giunta del 16 dicembre 2021, provvedimento con cui sono stati fissati date e orari dei blocchi del traffico domenicali all’interno della fascia verde.

Blocco traffico 26 febbraio 2023: chi può circolare

La circolazione dei mezzi privati sarà vietata all’interno della ridisegnata e più ampia fascia verde in due diverse fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30.

Sono però previste delle deroghe, come per esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano) e con contrassegno disabili. Potranno circolare anche i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

La domenica ecologica del 26 febbraio era in realtà programmata il 5 febbraio, ma è stata spostata alla luce delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. L'ultima domenica della stagione invernale sarà il 26 marzo.