Blocco traffico a Roma: la domenica ecologica del 5 febbraio slitta per le elezioni

La campagna elettorale per le elezioni regionali fa slittare anche la domenica ecologica. Il Campidoglio ha infatti deciso di rinviare la giornata di blocco totale del traffico prevista per domenica 5 al 26 febbraio, così da consentire lo svolgimento senza intoppi degli eventi organizzati per le amministrative del 12 e 13 febbraio.

Domenica, dunque, tutte le auto potranno regolarmente circolare, in deroga al calendario stabilito con la memoria di giunta del 20 ottobre scorso. Il 5 febbraio è l’ultima domenica a disposizione dei candidati per comizi e incontri prima delle consultazioni: “L’evento non prevedibile al momento della calendarizzazione ha richiesto la decisione, condivisa con il Prefetto di Roma, al fine di bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione e il confronto elettorale”, sottolineano dal Campidoglio.

Le prossime due domenica ecologiche saranno quindi a distanza di un mese l’una dall’altra: blocco totale del traffico in fascia verde il 26 febbraio, e poi il 26 marzo.