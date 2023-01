Allarme smog a Roma: blocco del traffico ai mezzi più inquinanti

I valori di Pm10 nell'aria a Roma hanno superato i limiti consentiti, per questo motivo il comune di Roma ha emesso un'ordinanza valida per la giornata di mercoledì 4 gennaio che impone divieti parziali alla circolazione veicolare privata. Dovranno restare fermi i mezzi alimentati a benzina Euro 3, quelli alimentati a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati a gasolio Euro 2.

Qualità dell'aria a Roma, le previsioni sono negative

Come fa sapere l'assessorato al ciclo dei rifiuti, ambiente e agricoltura di Roma Capitale "le rilevazioni effettuate hanno registrato il superamento del valore limite nelle giornate precedenti - si legge nella nota - e le previsioni modellistiche sulla qualità dell'aria fornite da Arpa Lazio indicano per i prossimi giorni il permanere di una situazione di criticità". Insomma, la situazione è stata negativa tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e non sembra migliorare in vista dell'Epifania, quindi meglio correre ai ripari.

Valori Pm10 superiori al consentito, il Comune firma la stretta per i veicoli inquinanti

Il 1° gennaio, infatti, il monitoraggio quotidiano compiuto tramite le centraline Arpa disseminate in città aveva fatto emergere uno sforamento dei valori massimi di Pm10 a Bufalotta, Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Tenuta del Cavaliere, Fermi, Cipro, Tiburtina e Malagrotta. Anche per questo, con l'ordinanza sindacale numero 2 del 3 gennaio Roberto Gualtieri ha deciso una stretta ulteriore per i veicoli più inquinanti: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 19 di mercoledì 4 gennaio, oltre ai divieti permanenti già previsti, ci sarà il divieto di circolazione nell'area della nuova Ztl, la cosiddetta Fascia Verde, per tutti i mezzi alimentati a benzina Euro 3, quelli alimentati a gasolio Euro 4, ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati a gasolio Euro 2.

Il 4 e 5 gennaio restrizioni anche per gli impianti di riscaldamento

Inoltre, sia per mercoledì 4 sia per giovedì 5 gennaio, sull'intero territorio di Roma, il Comune ha disposto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, qualora le abitazioni siano già dotate di impianti di riscaldamento alternativi, che abbiano prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 stelle, il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento), il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso, il potenziamento del lavaggio strade da parte di Ama S.p.A, il potenziamento dei controlli da parte degli organi preposti.

Termosifoni spenti negli uffici pubblici

Per quanto riguarda solamente giovedì 5 gennaio, sempre sull'intero territorio comunale, l'ordinanza di Gualtieri impone lo spegnimento degli impianti di riscaldamento negli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali, oltre allo spegnimento degli impianti delle società controllate direttamente o indirettamente da Stato, Regione e Città Metropolitana.