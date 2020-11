Blocco del traffico a Roma domenica 15 novembre: niente auto nella fascia verde

A Roma tornano i blocchi del traffico. Domenica 15 novembre torna infatti l'appuntamento con le domeniche ecologiche. Stop quindi per auto e moto all'interno della fascia verde (qui la mappa). "Obiettivo è quello di prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche".

Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl Fascia Verde , nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. "Nei prossimi giorni - spiega il comune di Roma - sarà pubblicata l'ordinanza della sindaca, contenente l'elenco completo delle categorie derogate/esentate". Lo scorso anno lo stop riguardava tutte le auto fino alle euro 6. Previsto un rafforzamento dei mezzi pubblici e un aumento dei controlli in strada.

Le date dei blocchi del traffico a Roma

Le date previste sono: 15 novembre 2020, 24 gennaio 2021, 14 febbraio 2021, 14 marzo 2021. Gli appuntamenti sono stati decisi analizzando il calendario degli eventi in città, per evitare sovrapposizioni. Si legge nella memoria di giunta: "Le giornate scelte, sempre di domenica, sono individuate tenuto conto dei periodi potenzialmente critici per le condizioni micrometeorologiche di stabilità atmosferica e sono calendarizzate a seguito di apposita ricognizione volta all'esclusione della concomitanza di eventi di particolare interesse per la collettività, quali festività o eventi sportivi, nell'intento di procedere ad un doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti". Nella memoria di giunta si specifica che "l date e orari sono suscettibili dl modifiche tenuto conto del contento ambientale dl rifenmento al momento dell'attuazione del divieto, nonché del verificarsi di eventi, ad oggi non previsti né prevedibili".