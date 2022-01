Roma Lido senza pace, guasto alla linea e tratta fuori uso: attive le navette bus per un'ora e mezza

Nuova giornata di passione per i pendolari della Roma Lido. Un guasto ha mandato in tilt l'intera linea per un'ora e mezza con Atac che ha dovuto attivare il servizio navetta. L'azienda, tramite i suoi canali ufficiali, fa sapere che la circolazione è interrotta dalle 10:30 a causa di un guasto tecnico sul telecomando delle sottostazioni.

Alle stazioni i pendolari, sorpresi hanno trovato i cancelli sbarrati e un cartello che avvisa dell’interruzione del servizio. "Ci risiamo. Buon incubo a tutti. Si tratta dell'ennesimo guasto dovuto all'incapacità all’incuria al menefreghismo di Atac e della Regione Lazio" hanno commentato dal comitato pendolari della Roma-Lido. Tanti i commenti degli utenti, furiosi, sui social. "250 euro per l'abbonamento, una rapina", commenta Andrea su Twitter. La tratta, comunque con i treni con "ritardi residui", è stata riattivata alle 12:20.