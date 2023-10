Roma con i trasporti a metà: il tram 8 e Metromare a singhiozzo. Bus navetta pieni

Mattinata dura per chi ha scelto di muoversi con i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, la scuola o l'università a Roma. Gli utenti del tram 8 e della Metromare, l'ex Roma Lido per intenderci, hanno dovuto adattarsi ai disservizi che hanno accompagnato l'ora di punto della mattina di questo martedì tre ottobre.

Atac e Cotral, che gestiscono le due tratte, hanno dovuto così attivare i servizi navetta bus. Per il tram, autobus fino alla stazione Trastevere. Per il "trenino" che collega Ostia a Magliana e Piramide, autobus sostituivi per coprire la tratta tra Acilia e Ostia in entrambi i sensi di marcia: risultato ressa per salire sui bus alternativi. Andiamo nel dettaglio.

Il tram 8 resta a metà

Nonostante la ripartenza in pompa magna, con tanto di post sui social anche del sindaco Roberto Gualieri, i problemi del tram 8 - già iniziati domenica - continuano pure oggi. Pure questo martedì, infatti, resta interrotto il servizio sulla tratta Trastevere-Casaletto con i tecnici che sono al lavoro per ripristinare la sottostazione elettrica di Trastevere, attualmente disalimentata causa corto circuito.

" I tecnici Atac hanno svolto controlli tutta la notte per risalire alla causa dei cali di tensione che interessano la linea. Si sono avute evidenze di possibili disconnessioni o dispersioni sul circuito negativo di trazione, sul quale si interverrà nell'immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente. Tali controlli si rendono necessari perché, nonostante gli interventi svolti sulla sottostazione di Trastevere, permane ancora instabilità nell'erogazione della corrente", ha spiegato Atac, mentre l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè ha voluto sottolineare che "il guasto che ha causato l'interruzione parziale del tram 8 nulla ha a che vedere con i lavori di sostituzione dell’armamento di cui la linea è stata oggetto negli ultimi 15 mesi". Fatto sta che - attualmente - il servizio è regolare solo tra piazza Venezia e la stazione Trastevere, l'alternativa sono i bus.

La Metromare bloccata

E se gli utenti del tram 8 non sorridono, quelli della Metromare piangono. Da Ostia, per andare verso Magliana, i cittadini hanno dovuto prendere un autobus. Anzi, i bus navetta strapieni. Questo perché dalle 6.50 del mattino il servizio è stato momentaneamente interrotto tra Acilia e Cristoforo Colombo per mancanza di tensione elettrica.

Il problema è dovuto a un pantografo rotto e alla linea aerea caduta a Castel Fusano. In sostanza, a Ostia - in nessuna stazione - ci sono i treni. Furiosi gli abbonati e gli utenti provvisti del biglietto. Su Telegram, sul gruppo 'I pendolari della Roma Lido', decine sono i commenti. In molti attaccano la gestione dei bus navetta, stracolmi: "I bus integrativi sono previsti ogni 15 minuti e hanno una portata di 70 persone. Praticamente un'aspirina per un malato terminale".