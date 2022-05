Metro C a singhiozzo, un guasto manda in tilt la linea: attivati i bus navetta

Un guasto tecnico ha mandato in tilt il servizio della Metro C nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio. Il guasto, come comunicato da Atac, si è verificato intorno alle 7 del mattino, in piena ora di punta.

Per un'ora la circolazione è stata divisa in due: Alessandrino-Pantano e viceversa, e poi San Giovanni-Alessandrino. In entrambe le direzioni è servito cambiare treno ad Alessandrino. Alle 9:45, è stato istituito un servizio bus navetta nella tratta San Giovanni-Parco di Centocelle. Tanta la rabbia degli utenti: "Che schifo, una linea con soli 7 anni di vita. Chiudetela,fate prima", commenta Paolo su Twitter.