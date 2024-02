Metro C, un guasto ha bloccato la linea per quasi 4 ore: cosa è successo

Non c'è pace per la Metro C di Roma. Dopo gli ultimi problemi tra le stazioni di San Giovanni e Giardinetti dello scorso giovedì, nella giornata di sabato 24 febbraio la linea è stata bloccata per tre ore per buona pace degli utenti Atac. L'interruzione iniziale riguardava otto fermate, per poi estendersi a tutte le altre stazioni.

La sospensione delle corse è avvenuta intorno alle 16:45, coinvolgendo il tratto tra le fermate di San Giovanni e Centocelle. Ma cosa è successo? Le cause dell'interruzione sono state attribuite a "malfunzionamenti temporanei sui sistemi di rete della Metro C", ha spiegato Atac.

Per consentire agli operatori di ripristinare gli apparati centrali e periferici, è stato necessario sospendere temporaneamente la circolazione dei treni. Tuttavia, Atac ha rassicurato che i tecnici "sono intervenuti prontamente per risolvere il guasto". Alle 20:25 circa la situazione è tornata alla normalità.