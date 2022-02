Metro B1 sospesa per tre ore e mezza, mattinata nera per gli utenti Atac

Mattinata di passione per parte degli utenti della metropolitana di Roma. Chi infatti ha dovuto prendere la linea B1, è stato costretto a fare i conti con il blocco della linea per tre ore e mezza. Un disservizio iniziato dalle 5:30, ossia da attivazione tratta e con Atac che ha messo su strada, stando all'annuncio via social, i bus sostitutivi.

Disagi per gli utenti, che tramite social chiedono spiegazioni e informazioni sulla ripresa a pieno regime del servizio. La tratta è stata riattivata alle 9. È il secondo blocco della metro B1 in pochi giorni dopo quello dello scorso 6 febbraio.

Inaugurata a giugno 2012, la metro B1 collega piazza Bologna a Jonio. Secondo i dati di Roma mobilità, la metro B1 ha una capacità di trasporto di 24mila persone l’ora per senso di marcia.

Problemi anche sulla Roma Lido

Problemi, gli ennesimi, anche sulla tratta Roma Lido. Qui gli utenti hanno segnalato rallentamenti a causa di un guasto tecnico. La frequenza delle corse va da 15 a 25 minuti.