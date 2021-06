Roma, Metro B in tilt: guasto a Magliana e la tratta si blocca per un'ora

Lunedì 7 giugno di disagi per gli utenti della metro B e della linea B1 di Roma che, dalle 10 del mattino, non hanno visto più passare treni a causa del blocco della circolazione in entrambe le direzioni di marcia. A dare l'annuncio è stata Atac che, già dalle 9:40, aveva sottolineato come il problema fosse riconducibile ad un guasto alla stazione Magliana.

Diversi gli utenti amareggiati che hanno saputo del guasto e dello stop della tratta solamente dai canali social di Atac: "Ci hanno fatto scendere a Tiburtina. Nulla di nuovo, la solita inefficienza di Atac", scrive su Twitter l'utene Zackary che tagga anche il candidato sindaco Carlo Calenda. Claudia anche si lamenta: "Metro B ferma, e io a lavoro come ci arrivo?!". "Sarebbe utile sapere qual è ora la soluzione per noi che siamo scesi dalla metto a Pietralata", chiede Giulia senza ottenere una risposta.

Alle 10:20 Atac ha quindi comunicato che l'interruzione della Metro B coinvolge la tratta Laurentina<->Bologna, istituendo quindi il servizio bus navetta. Più tardi, alle 10:45, l'azienda dei trasporti romana ha annunciato la riattivazione dell'intera tratta, per la "soddisfazione" dei passeggeri come sottolinea Massimiliano sui social: "Servizio vergognosamente surreale".