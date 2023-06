La Metro B si blocca nell'ora di punta: stop di oltre un'ora, tutti in fila per le navette

Ennesima mattinata da incubo per gli utenti della Metro B. Dalle 6:35 del mattino di oggi, mercoledì 28 giugno, la linea è stata bloccata tra Castro Pretorio e Basilica di San Paolo, in entrambi i sensi di marcia. Lo stop è stato comunicato da Atac sul proprio sito. Da chiarire i motivi del disservizio che è durato fino alle 7:35, con la riattivazione e la serie di ritardi residui. Lo stop, ha spiegato la municipalizzata, è stato causato dalla "necessità di svolgere un intervento sulla rete aerea".

Fatto sta che lo snodo di Termini, fondamentale, è stato raggiungibile solamente con la metro A oppure con i bus navetta, un incubo appunto per chi ha dovuto muoversi nell'ora di punta. E proprio i mezzi sostitutivi sono stati attivati da Atac, per buona pace di chi deve raggiungere il posto di lavoro - quindi - mettendosi in fila per aspettare l'autobus.

La ressa per le navette bus

Problemi e code per accaparrarsi i bus navetta. A Piramide e Termini le situazioni più delicate. Qualcuno ha richiesto che l'intervento di polizia, carabinieri e polizia locale. Nessun problema sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma situazione comunque al limite.

Alessandro, tra le persone in attesa di salire su un autobus sostitutivo, ha raccontato a RomaToday quanto gli è capitato: "Non sono riuscito a salire su tre mezzi. Erano tutti pieni. Poi ne sono passati altri con la scritta Atac, ma erano inagibili. Ci hanno lasciato sotto al sole e senza informazioni. Qui è anche pieno di anziani e turisti. Per non parlare dei taxi, sono pochi e tutti pieni. Una giornata buttata".

Inguardabile la situazione a castro pretorio e Termini. Guasto tecnico e l'incubo di ogni mattina si moltiplica. pic.twitter.com/ZCQnnYEupJ — Roberto Lazo (@Betieso) June 28, 2023

Gli sfoghi degli utenti

Tanti i disagi, come raccontano gli utenti su Twitter: "A San Paolo nessuno del personale ha comunicato cosa stesse accadendo, i passeggeri del treno in arrivo da Laurentina sono stati fatti scendere e hanno loro stessi avvisato noi che eravamo sulla banchina di San Paolo in attesa che la corsa terminava lì", racconta Naira. "Ma è mai esistita una settimana negli ultimi 5 anni dove non c'è stato alcun problema alle metro o ai bus? Io non ne ricordo una letteralmente", scrive Alberto.

Poco dopo le nove la situazione è tornata alla normalità, per così dire, con ritardi però che hanno condizionato la tratta. La Metro B, da mesi, soffre di ritardi per mancanza di treni. I motivi dei disagi sono noti: le revisioni dei mezzi. I convogli in servizio, complici anche i guasti, non consentono le consuete frequenze. Aumentano le attese in banchina e i vagoni sono strapieni. In questo articolo abbiamo provato a fare il punto della situazione.

A San Paolo nessuno del personale ha comunicato cosa stesse accadendo, i passeggeri del treno in arrivo da Laurentina sono stati fatti scendere e hanno loro stessi avvisato noi che eravamo sulla banchina di San Paolo in attesa che la corsa terminava lì! — naira naira (@dilettavannini) June 28, 2023

Ma è mai esistita una settimana negli ultimi 5 anni dove non c'è stato alcun problema alle metro o ai bus? Io non ne ricordo una letteralmente — Alberto (@alset_man) June 28, 2023