Roma con la Metro A a metà, un guasto blocca il servizio tra Anagnina e Manzoni

Pomeriggio di passione per gli utenti della Metro A di Roma. Dalle 16 di lunedì 1 febbraio, infatti, la linea metropolitana è stata interrotta tra Anagnina e Manzoni nei due sensi di marcia non permettendo così ai pendolari in attesa in 13 stazioni di usufruire del servizio.

Atac, annunciando il disservizio e attivando il servizio bus sostitutivo, si è limitata a spiegare il tutto come un "guasto tecnico". Secondo quanto si apprende il problema sarebbe alla linea area di parte della Metro A. Conseguenza naturale del problema, l'assembramento all'interno dei bus-navetta.

Sempre nel pomeriggio di oggi, disagi anche per chi utilizza la Metro C con la circolazione rallentata per un intervento tecnico nella tratta San Giovanni-Malatesta.

#info #atac - Metro A servizio interrotto tra Anagnina e Manzoni, causa guasto tecnico #roma — infoatac +?= (@InfoAtac) February 1, 2021