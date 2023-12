Il caso della linea Termini - Centocelle ferma da inizio dicembre

È chiusa dal 1° dicembre e, per il momento, non si conosce una data per la riapertura. Parliamo della Roma – Centocelle, la ferrovia che collega il quartiere romano con la stazione Termini. Gli utenti stanno segnalando l’interruzione del servizio lamentando, inoltre, di non sapere effettivamente cosa stia accadendo. Sul sito di Atac si parla di "servizio modificato" e "non attivo" ma non si spiegano i motivi che hanno causato questo problema.

Anomalie

Da quanto apprende RomaToday, sembra sia stata rilevata un’anomalia all’atto del rientro di un treno verso il deposito. Come da prassi quando accadono queste cose, Atac sta ora accertando, tramite la commissione di indagine che viene disposta dalla direzione di esercizio, le ragioni che hanno determinato il problema per verificare gli interventi da adottare prima della ripresa. Si tratterebbe, in sostanza, di un intervento tecnico da effettuare sulla linea, vecchia e malmessa. Se non si risolve l'anomalia, in sintesi, il trenino non può ricominciare a viaggiare

Potenziamento dei mezzi alternativi

Dal momento della chiusura della linea sono stati attivati dei mezzi sostituivi. L’autobus 105 è stato potenziato e svolge lo stesso percorso della Termini – Centocelle. C’è anche la possibilità di andare, con la metro C, da Giardinetti a San Giovanni e, da lì, prendere la metro A per arrivare fino a Termini.

Come detto, sono diverse le segnalazioni arrivate per lamentare l’interruzione del servizio. Il CeSMot, l’associazione cultura Centro studi sulla mobilità e i trasporti, sottolinea come con “questa ferrovia si sia "navigato" essenzialmente a vista, con poche e confuse idee sul futuro” nonostante la "cura del ferro" promessa dall'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè. L’associazione vorrebbe info sulle tempistiche per la riattivazione della linea, per evitare di “dover utilizzare gli insufficienti ed inquinanti bus della linea 105” .