Insegnanti in presidio alla sala della Promoteca contro il blocco assunzioni: "Vogliamo parlare con Gualtieri"

I sindacati Usb, Adl Cobas e Confederazione Cobas, insieme a insegnanti ed educatrici, hanno svolto per alcune ore un presidio nella sala della Promoteca in Campidoglio, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 27 febbraio, si era svolta un’assemblea. Con l'obiettivo di parlare con il sindaco Roberto Gualtieri in merito alla questione delle graduatorie scadute per l’assunzione di oltre 5300 persone tra insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici dei nidi.

“Oltre 200 donne - spiegavano in una nota i sindacati - sono pronte a passare qua la notte per rivendicare il diritto alla proroga delle graduatorie, supplenze e assunzione, vogliamo un impegno chiaro e forte dal Comune di Roma”. Il presidio è terminato poco prima delle 21, dopo che le insegnanti hanno avuto un incontro con l'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello e il capo segreteria del sindaco Giulio Bugarini: "Ci hanno spiegato che il Comune si sta muovendo con l'Anci, e non solo, per ottenere dal governo il rinnovo delle graduatorie, già chiesto più volte - spiega Irene Germini, RSU del sindacato Cobas -. Abbiamo avuto la conferma del loro impegno per sbloccare questa situazione e li abbiamo invitati al presidio che faremo venerdì 8 marzo a Palazzo Vidoni, per chiedere al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, un piano straordinario di assunzioni". A margine dell'incontro, l'assessora Pratelli ha spiegato: "Siamo accanto alle educatrici e alle maestre dei servizi educativi perché la loro battaglia per la proroga delle graduatorie è anche quella di Roma Capitale. Abbiamo più volte sollecitato il governo a disporre la proroga delle graduatorie, un atto fondamentale per tutelare le lavoratrici e i lavoratori e per garantire la tenuta dei servizi educativi, e continueremo a farlo".

Sulla questione è stata approvata oggi, anche una mozione, a prima firma del consigliere della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis, che impegna Gualtieri a farsi portavoce presso il governo della necessità di prorogare le graduatorie, così da garantire il corretto funzionamento dell’offerta educativa e scolastica della Capitale.