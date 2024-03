Blocco assunzioni, le insegnanti precarie al governo: "Ascoltateci o settembre sarà il caos"

La battaglia delle educatrici e delle insegnanti precarie continua su più fronti. Dopo aver scritto al presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, Walter Rizzetto, per chiedere di essere ascoltate in audizione, le maestre hanno inviato una lettera anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e al capo Dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori.

La lettera al governo

Le precarie chiedono di essere ascoltate in occasione dello sciopero dell’8 marzo, in cui è previsto anche un presidio sotto Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della funzione pubblica. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere la proroga delle graduatorie in scadenza per l’assunzione di oltre 5mila professioniste, tra educatrici dei nidi e insegnanti delle materne. “Riteniamo che non solo le famiglie e i bambini e le bambine non debbano perdere le loro figure di riferimento – si legge nella lettera – ma anche che migliaia di insegnanti ed educatrici, ritenute idonee a un percorso di stabilizzazione, successivo a un concorso, perderanno quel lavoro che da tanti anni svolgono con dedizione e diligenza e, grazie al quale, provvedono al sostentamento delle proprie famiglie”. E ancora: “Le scriventi saranno in sciopero la mattina dell’8 marzo e manifesteranno sotto la sede del Dipartimento della funzione pubblica. Chiediamo che una nostra delegazione sia ricevuta per poter offrire il nostro contributo per scongiurare che a settembre, allo scadere di queste graduatorie, vengano messi in ginocchio i servizi educativi e scolastici, con gravi ripercussioni per la cittadinanza tutta”. La lettera è firmata da Cobas, Adl Cobas, Usb e Coordinamento precari Inside.

Sulla questione è intervenuto anche Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione capitolina Speciale Giubileo 2025, che ha inviato una lettera alla premier Meloni e al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per chiedere la proroga delle graduatorie: “L'impegno e la professionalità profusi negli anni da queste lavoratrici – spiega - vanno riconosciuti e valorizzati attraverso la loro assunzione, ma tutto questo è impossibile se non viene data una proroga per le graduatorie dei concorsi espletati negli anni scorsi. Un servizio essenziale svolto da professioniste che meritano il riconoscimento di tutti i diritti che la legge prevede e che invece si trovano da anni a doverlo fare in condizione di precariato”.