Le maestre precarie in presidio sotto al Dipartimento Funzione pubblica: "Assunzione o rivoluzione"

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, le maestre della scuola dell’infanzia e le educatrici dei nidi precarie si sono radunate, come promesso, sotto Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione pubblica, per chiedere di essere ricevute. E di portare il loro contributo sul tema del mancato rinnovo delle graduatorie per l’assunzione di oltre 5300 professioniste che rischia di compromettere il regolare funzionamento di nidi e materne a Roma. Il presidio è stato organizzato da Cobas, Usb, Adl Cobas e coordinamento precari Inside

Le richieste delle lavoratrici

“Centinaia di insegnanti ed educatrici precarie, sostenute dalle loro colleghe di ruolo – sostiene Irene Germini, RSU del sindacato Cobas – hanno chiesto a gran voce al ministro della Pubblica amministrazione la proroga delle graduatorie e un piano straordinario di assunzioni per il settore, così da garantire un futuro occupazionale per tutte le lavoratrici precarie”. Richieste, queste, che sono state ribadite anche in un documento, firmato dalle lavoratrici, che una delegazione ha consegnato al ministero: “Rimaniamo in attesa di ricevere un concreto atto di impegno da parte del ministro Zangrillo dopo le sue dichiarazioni di ieri. Seppur soddisfatte dai passi avanti riscontrati non ci fermeremo fino al raggiungimento dell'obiettivo”.

Le parole di Zangrillo

Il ministro della Pubblica amministrazione aveva annunciato il 7 marzo di essere a lavoro per sbloccare l’impasse determinata dal mancato rinnovo delle graduatorie: “Abbiamo avviato un tavolo di lavoro e siamo pronti per proporre in Parlamento alcune modifiche normative. L’obiettivo è, da un lato, quello di garantire la continuità lavorativa di chi è oggi occupato come supplente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e, dall’altro, di gestire la fase transitoria rispetto alle qualifiche e ai titoli professionali del personale dedicato ai bambini tra zero e sei anni, determinato dal contratto nazionale di lavoro per l’accesso ai concorsi". Parole che hanno ricevuto anche l’approvazione degli assessori comunali Pratelli (Scuola) e Catarci (Personale), che avevano chiesto più volte, negli scorsi mesi, un intervento al ministro per risolvere il problema delle graduatorie.