Blitz alla sede Pfizer di Roma. "Serve campagna vaccinale accessibile a tutti"

/ Via Valbondione

Martedì 18 maggio un gruppo di militanti del Collettivo Militant, del Fronte della Gioventù Comunista e del Fronte Comunista ha realizzato un blitz alla sede Pfizer di Roma Via Valbondione come segno di protesta della gestione pandemica.

Davanti alla sede della casa farmaceutica sono stati esposti degli striscioni sul tema dei vaccini e contro il Global Health Summit.

L’azione lancia il corteo che da Piazza San Pancrazio partirà venerdì alle 15 e che arriverà sotto al Ministero della Salute per opporsi al vertice globale sulla salute che vedrà la partecipazione in presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della Presidente della Commissione europea Von Der Layen.

I motivi della protesta

Le organizzazioni accusano le grandi imprese e multinazionali di non aver gestito bene la pandemia ma anzi, che hanno pensato ad aumentare i loro profitti. Tramite una nota ufficiale dichiarano: “L’azione di oggi colpisce Pfizer perché è uno dei simboli di quegli interessi economici in nome dei quali oggi si sta negando il diritto alla salute alla stragrande maggioranza della popolazione nel pianeta. Serve subito una campagna vaccinale senza brevetti, gratuita ed accessibile a tutti”.

La nota si chiude ricordando il corteo di venerdì 15 maggio quando le organizzazioni dei militanti saranno in piazza insieme ai lavoratori e agli studenti per rivendicare il diritto alla salute e una gestione differente della crisi sanitaria ed economica e che questo è l’inizio di un percorso per opporsi al G20 di Roma che si terrà ad ottobre.