"Blatte, topi e spazi inagibili nella residenza di Vallerano": nuova denuncia degli studenti

Blatte e topi in una residenza universitaria, quella di Valleranello, in cui mancano i collegamenti con la città, tanto da spingere spesso gli studenti a “non frequentare le lezioni, aumentando un senso di isolamento”. Con questa segnalazione, gli attivisti delle associazioni studentesche Udu (Unione degli universitari) Roma, Primavera degli studenti e Minerva sono tornati a denunciare le condizioni precarie di alcune residenze universitarie di LazioDisco.

Blatte, topi e isolamento

“Gli studenti che vivono lì – spiega Dafne Tomasetto, presidente della consulta regionale LazioDisco e componente dell’associazione Minerva – ci hanno segnalato la presenza di blatte e topi, in più ci sono aree inagibili e mancano totalmente gli spazi di socialità”. A questi problemi se ne aggiunge un altro, altrettanto serio: “Si tratta di una residenza isolata – continua Tomasetto – c’è un servizio navetta, ma è attivo solo due volte al giorno, al mattino e alla sera. Tanto che alcuni studenti scelgono di non frequentare le lezioni, perché le aule sono troppo lontane e non collegate. In più il supermercato e la farmacia più vicine distano due chilometri”. Il confronto con LazioDisco Le criticità della residenza di Vallerano, ma anche di quelle di Valco San Paolo, Valle Aurelia e di altre denunciate nei giorni scorsi dagli studenti, sono state oggetto di un confronto con il commissario di LazioDisco, Giorgio Ciardi: “Si è trattato di un incontro costruttivo – spiega Tomasetto – si è dimostrato disponibile ad ascoltare le nostre richieste e a pianificare gli interventi. Mercoledì 10, inoltre, è previsto un confronto tra il commissario e i rappresentanti di tutte le residenze universitarie del Lazio, per discutere di tutti i problemi che riguardano queste strutture”.

“Blatte colpa degli studenti stranieri”

Nei giorni scorsi, sul commissario Ciardi si era scatenata una bufera a seguito di alcune sue dichiarazioni sulla presenza di blatte nella residenza universitaria di Valle Aurelia. Parlando in commissione regionale Istruzione e diritto allo studio, in risposta alle segnalazioni degli studenti sulle condizioni delle residenze universitarie, ha detto che ci sono “studenti provenienti da un paio di paesi che purtroppo non hanno quell'educazione sanitaria, per cui gli stessi studenti che stanno lì si lamentano”. Dunque la colpa della presenza di blatte sarebbe degli studenti stranieri che non hanno un'adeguata educazione sanitaria. Le sue parole hanno subito scatenato la polemica, sia da parte degli studenti, che dell’opposizione, con i consiglieri Mattia, Ciarla, Califano e Marotta che hanno chiesto le dimissioni di Ciardi da commissario di LazioDisco.