"Blatte, muffa e aule inagibili nelle residenze universitarie". L'allarme degli studenti

Blatte, spazi comuni insufficienti e aule studio inagibili. Sono i problemi rilevati nelle residenze universitarie di LazioDisco di Valle Aurelia e Valco San Paolo da un sopralluogo dei rappresentanti delle associazioni Primavera degli studenti, Minerva e Udu (Unione degli universitari). “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai ragazzi che vivono in quelle strutture – spiega Dafne Tomasetto, presidente della consulta regionale LazioDisco e componente dell’associazione Minerva -. Siamo andati a verificare e ci siamo trovati di fronte a due situazioni molto preoccupanti”.

I problemi delle residenze universitarie

Nella residenza di Valco San Paolo, inaugurata a fine 2021, “il problema sono gli spazi comuni, del tutto insufficienti – spiega Tomasetto -. Ci sono inoltre diverse aule studio inagibili, in una è crollato il controsoffitto. In più soltanto la metà dei circa 200 posti della residenza sono stati assegnati e siamo ormai a fine marzo”. Ancora più allarmante la situazione nella struttura di Valle Aurelia, in via Baldo degli Ubaldi 265: “Ci sono blatte tra i fornelli – continua Tomasetto -. Una vera e propria invasione, inoltre molte finestre non si chiudono, sia nelle aree comuni che nelle stanze private”. Gli studenti hanno rilevato, inoltre, la presenza di “muffa e aperture sui muri”. Da qui l’appello all’ente per il diritto allo studio, affinché intervenga per garantire agli studenti sistemazioni più sicure e dignitose: “Abbiamo avuto contatti con il commissario di LazioDisco che è stato fin da subito molto disponibile – chiarisce Tomasetto -. Lo incontreremo lunedì 8 aprile alle 11 per esporgli meglio la situazione in modo che possa pianificare i necessari interventi”.

L’attacco del Pd

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione: “La denuncia di Primavera degli Studenti, Minerva e Udu sullo stato vergognoso delle residenze universitarie non può passare inosservato – spiega -. Un anno fa quelle strutture non erano così. Il perdurante commissariamento di LazioDisco, strenuamente difeso da Rocca e dalla sua maggioranza, sta portando al totale smantellamento di quel diritto allo studio che per anni abbiamo difeso strenuamente. È impensabile che decine di studenti possano vivere con blatte e in residenze sulle quali da oltre un anno non si interviene. Assurdo che ci siano spazi inagibili con strutture appena inaugurate”.

La questione delle borse di studio

Il problema delle residenze universitarie si affianca a quello delle borse di studio. Dopo una protesta degli studenti, che si è svolta lunedì 18 marzo sotto alla Regione, il presidente Francesco Rocca ha incontrato, mercoledì 20 marzo, una delegazione dei manifestanti, a cui ha annunciato che, entro un mese, è prevista la fine del commissariamento di LazioDisco, che secondo gli studenti sarebbe tra le cause dei ritardi nei pagamenti. Una visione, questa, smentita dalla Regione, che ha, inoltre, reso vincitori delle borse di studio tutti i 5.653 studenti risultati idonei e in attesa di rientrare nella graduatoria del “Bando diritto allo studio 2023/2024”.