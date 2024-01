Blackout alla stazione Valle Aurelia, pendolari completamente al buio

Volti illuminati dagli smartphone. Freddi punti luce che andavano a squarciare un buio degno del miglior film horror. È la sera di martedì 16 gennaio, stazione di Valle Aurelia. Siamo sulla banchina dove passano i treni regionali per Roma Tiburtina, Cesano, Viterbo e Vigna Clara. Verso le 21:30 i pendolari in attesa degli ultimi treni di giornata si ritrovano completamente al buio.

Scende da film

Come testimonia il video mandato a RomaToday da un lettore, la stazione, immersa nella notte, aveva un aspetto spettrale. Solo grazie agli smartphone era possibile, per gli utenti, avere un minimo di illuminazione. Rfi ha spiegato che “nella stazione di Valle Aurelia ieri, in serata, si è verificato un calo di tensione che ha causato un blackout. La corrente è stata ripristinata nella notte, ascensori e scale mobili sono stati riattivati stamattina. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni”.

Un guasto momentaneo accaduto in un momento in cui non c’era certamente il picco di pendolari. Uno dei problemi maggiori affrontati dagli utenti è stato quello relativo al reperimento di informazioni. Erano fuori uso, infatti, anche i display, monitor e voce degli annunci. Era quindi impossibile, senza una connessione ad internet, sapere se i treni sarebbero passati oppure no.