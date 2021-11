VIDEO | Arriva il Black Friday: ecco come si stanno organizzando i commercianti romani

Chi metterà dei bollini sulla merce in sconto, chi allungherà le promozioni di 8 giorni e chi invierà dei messaggi ai clienti iscritti al programma fedeltà: ecco come si prepara il commercio romano al Black Friday

Il "venerdì nero" sta tornando anche quest'anno. Venerdì 26 sarà ufficialmente il giorno del Black Friday che, come ogni anno, porta con sé fiumi di promozioni e di sconti. Chi sconta fino al 20%, chi si spinge fino al 50% e chi, addirittura, fino al 70%. Ogni negozio ha la sua strategia di vendita: qualche commerciante invia dei promemoria via email o tramite sms per ricordare ai clienti l'arrivo di questa giornata o chi, invece, allestisce in maniera più accattivante possibile la vetrina.

Insomma, tante strategie differenti per vendere di più ma, praticamente il 99% delle attività, non si fermerà al solo venerdì 26 novembre, ma estenderà gli sconti anche qualche giorno in più, o eventualmente li anticiperà.

Perché si chiama proprio Black Friday?

Le teorie sull'origine di questa giornata sono molteplici, ma la più gettonata fa un salto fino al 1621 quando in Massachussetts, il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (che è da sempre il quarto giovedì di novembre) i pellegrini si riunivano in strada per ringraziare Dio. Dopo quattro secoli, i commercianti presero la palla al balzo e, negli anni Sessanta, questo venerdì diventò la giornata degli sconti che sanciva l'inizio delle spese natalizie. L'origine del nome "Black", che in italiano significa appunto "nero", è da attribuirsi all'assenza dei registri di cassa, all'epoca inesistenti. I negozianti, infatti, utilizzavano un inchiostro rosso per i conti in perdita e in nero per quelli in attivo. Com'è facile intuire, da quel giorno, in quel venerdì, i conti finivano sempre in attivo e da lì prese vita il nome "Black Friday".