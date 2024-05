I bioparco fanno rete: nasce a Roma il coordinamento per il benessere degli scimpanzé

Garantire una dignitosa qualità della vita agli scimpanzé. Anche in cattività. È questo un obiettivo che la Jane Goodall, etologa di fama mondiale, sta cercando di diffondere.

Il lavoro di Jane Goodall

Dai suoi studi, avviati pionieristicamente sul campo negli anni Sessanta, si devono importanti scoperte sulla vita di questi primati che, fuori dal loro habitat naturale, siamo abituati ad osservare nei giardini zoologici. E proprio da 4 bioparchi italiani è stata raccolta la sfida di migliorare il benessere degli scimpanzé. Nella capitale, dove la novantenne Jane Goodall si è recata in visita, è stato avviato il coordinamento ABC (Antropomorfe, Benessere e Conservazione) finalizzato al benessere dei primati più simili all’uomo. Ne fanno parte il Bioparco di Roma, il Parco Natura Viva di Verona, il Safari Ravenna ed il Bioparco di Sicilia.

“È un grande onore accogliere al Bioparco Jane Goodall, insigne primatologa ma anche una donna simbolo di straordinario valore per il suo impegno per la pace, per la salvaguardia dell’ambiente e del futuro del Pianeta- ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi - La sua presenza ha il significato di un riconoscimento di grandissimo prestigio per l’attività che il Bioparco di Roma svolge in collaborazione con una vasta rete di enti di ricerca italiani e internazionali, accreditandosi quale struttura di eccellenza nel garantire il massimo benessere agli animali ospitati”.

“Ringrazio la professoressa Goodall per aver messo a disposizione le sue esperienze, i suoi studi e soprattutto per il messaggio che non basta imparare sulla natura, ma che è necessario imparare dalla natura. Per costruire un futuro migliore – ha aggiunto l’assessora capitolina - le giovani generazioni possono davvero fare la differenza: per questo, la formazione deve essere un nostro impegno costante, in modo che da radici robuste possano crescere nuovi, rigogliosi, germogli. Perché soltanto insieme, cambiare si può”.

La vita in cattività

“Sono felice - ha dichiarato Goodall - di venire in Italia, visti gli sforzi di alcune strutture zoologiche per migliorare le condizioni di vita degli scimpanzé e di altri animali in cattività. Le scoperte scientifiche sul campo hanno chiaramente dimostrato che una specie intelligente e versatile come lo scimpanzé, se in cattività, deve poter vivere rigorosamente in strutture innovative, che rispondano alle loro esigenze fisiologiche e comportamentali”.

L’incontro dal titolo "Benessere dei grandi primati, cambiare si può", oltre a Jane Goodall, ha visto tra i relatori alcuni rappresentanti delle quattro strutture zoologiche italiane socie del neonato Coordinamento ABC. Tra questi anche Salvatore Ruffino, direttore scientifico del Bioparco di Sicilia, che si trova a Carini, nel Palermitano. Per migliorare la sopravvivenza in cattività di questi primati, sarà necessario adottare misure in grado di rendere più stimolante lo spazio in cui sono ospitati.

L'importanza di un ambiente stimolante

Al riguardo Paola Palanza, presidente della fondazione Bioparco di Roma ha spiegato che, a Villa Borghese, si sta già “intervenendo sul loro ambiente, aumentando gli stimoli e le possibilità di scelta” lavorando per garantire loro “un ambiente complesso” che sappia “prendere in considerazione la forte personalità che questi animali esprimono”. Personalità che va riconosciuta e rispettata come Goodall, nella sua lunga carriera scientifica, ha cercato di far comprendere. Una missione che, ora, sarà supportata anche da quattro giardini zoologici italiani.