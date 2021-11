Verano, Atac interviene sul binario rotto: lunedì partono i lavori

Un mese dopo Atac interviene sul binario rotto di piazzale del Verano. Era la sera di halloween quando un tratto di binario posto nella curva che da viale Regina Elena conduce al Verano cedette all'improvviso, causando lo stop al servizio. Da allora il servizio delle linee 3 e 19 è limitato a porta Maggiore, con inevitabili disagi (qui il racconto).

Domani partiranno i lavori e dalle ore 7.00 i bus delle linee 19 e 3 navetta, 71, 492, C2, C3, transiteranno all'esterno della corsia tranviaria nel tratto compreso tra il civico 10 di piazzale del Verano fino a Via Tiburtina (lato capolinea) e dal civico 334/C di viale Regina Elena a Via Tiburtina, in entrambi i sensi di marcia. Temporaneamente soppressa la fermata numero 71280 ubicata in piazzale del Verano.

Questa nello specifico la disciplina di traffico che sarà valida fino al prossimo 15 dicembre.

Piazzale del Verano

• divieto di transito nella sede tranviaria ambo le direttrici di marcia da prossimità fronte civ. 10 fino a fronte via tiburtina i e ii fase.

• divieto di sosta integrato da pannello indicante 0 – 24 e zona rimozione coatta, lato destro della carreggiata, da viale regina elena fino al civ. 10.

• istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 km/h.

Viale Regina Elena



• divieto di transito nella sede tranviaria ambo le direttrici di marcia da fronte civ. 334/c. a fronte via tiburtina ii fase.

• divieto di sosta integrato da pannello indicante 0 – 24 e zona rimozione coatta, lato destro della carreggiata direzione piazzale del verano - dal civ.334/c fino al civ. 336 (per posizionamento fermate atac) e dal 336 fino a piazzale del verano per viabilità.

• divieto di sosta integrato da pannello indicante 0 – 24 e zona rimozione coatta, lato destro della carreggiata direzione viale dell’università

- da piazzale del verano/via tiburtina fino al civ. 301 per viabilita’ e dal civ. 301 per metri lineani 50 (cinquanta) per posizionamento fermate atac.

• istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h.

Via Tiburtina

istituzione:

• del limite massimo di velocità di 30 km/h. all’altezza di via castro laurenziano per i veicoli provenienti da gra e segnaletica di corsia chiusa fig. ii 411/b art. 43 (chiusura corsia di sinistra)