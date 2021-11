Si rompe il binario e i tram 19 e 3 si fermano: da Halloween linee interrotte al Verano

Spavento nel pomeriggio di Halloween per i viaggiatori del 19. Nulla a che vedere con la festività però: intorno alle 17 di domenica 31 ottobre una parte dei binari del tram, altezza cimitero Verano, si è infatti rotta ed ha costretto la vettura a fermarsi lungo il tragitto.

Nessun ferito o contuso per fortuna, ma solo grandi disagi per i pendolari, soprattutto alla ripresa dopo il ponte. Il binario rotto infatti interrompe le linee dei tram 3 e 19. Sospensione del servizio per cui Atac ha disposto delle navette sostitutive tra Porta Maggiore e Valle Giulia.

“Si tratta di un evento occasionale, non legato a una questione generale sullo stato dei tram di Roma”, si apprende da fonti Atac. Di 6 linee tranviarie però questa non è la prima ad aver creato disagi alla viabilità nelle ultime settimane. Imprecisati al momento i tempi di ripristino. L'azienda si è attivata immediatamente per l'intervento.

Le linee 3 e 19 resteranno sostituite dai bus nella tratta Porta Maggiore-Valle Giulia/Risorgimento fino a che la porzione di binario non sarà riparata. Gli utenti nel frattempo, però, lamentano anche la scarsità di alternative di viaggio, con fermate strapiene e bus che passano con il contagocce.