Terapia tagliata al bimbo autistico, un'associazione si schiera al fianco della famiglia

La storia del piccolo Andrea, al quale una scuola del Trieste-Salario ha ridotto drasticamente le ore di terapia assistita in classe nonostante i certificati Asl, non è passata inosservata. L'associazione "La Battaglia di Andrea", che nei giorni scorsi aveva già denunciato gli insulti rivolti a un bambino autistico in una chat WhatsApp da parte delle sue maestre, è entrata in contatto con la signora Francesca e ha deciso di fornirle assistenza legale gratuita.

"Siamo sicuramente interessati al caso - fa sapere a RomaToday la presidente dell'associazione, Asia Maraucci - non ci tiriamo indietro. Insieme alla signora e al nostro legale valuteremo il da farsi. Purtroppo non è la prima segnalazione".

Secondo quanto riferisce Maraucci, che insieme al marito Luigi Concilio porta avanti le attività dell'associazione da quando il figlio Andrea nel 2019 venne escluso dalla recita di Natale a causa della sua disabilità, nell'ultima settimana sono arrivate centinaia di segnalazioni da parte di genitori disperati: "Quasi non riusciamo a gestirle - ammettono - solo a Roma siamo sui 3, 4 casi negli ultimi giorni. Non possiamo entrare nel dettaglio, diciamo che sono genericamente delle ingiustizie. E purtroppo nel 99% dei casi vengono confermate".

Ad Asia e Luigi chiediamo come mai in molte scuole ci sia questa difficoltà ad agevolare l'integrazione di bambini autistici o con altre disabilità di varia gravità: "Evidentemente alcune insegnanti non hanno la vocazione - rispondono - ma non è tutta la scuola ad essere così. Molte maestre sono fantastiche, per esempio la nuova insegnante di sostegno di nostro figlio è come una madre per lui. Ma altre proprio non ci riescono".