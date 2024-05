Bike box nelle metro di Roma, ecco quanti sono e come funzionano

Non sempre è possibile portare con sé la propria bicicletta, specialmente se si decide di viaggiare con i mezzi pubblici. Basti pensare che sulla metro B, ad esempio, è difficile salire sui convogli normalmente, figuriamoci con un mezzo a due ruote. Ecco perché il servizio di “bike parking” attivo in alcune stazioni della metropolitana di Roma diventa uno strumento importante per pendolari, studenti e lavoratori.

Cosa sono i bike box

I bike box sono dei veri e propri armadietti pensati per accogliere le biciclette. È possibile, ovviamente, chiuderli a chiave e possono essere aperti solo tramite un dispositivo mobile. Per utilizzarli, infatti, è necessario, oltre ad essere maggiorenni, scaricare un’apposita applicazione, registrarsi ed essere in possesso di un abbonamento metrebus.

Quanti sono

Con l’inaugurazione di 72 nuovi box a Conca d’Oro ed altri 250 stalli in altre stazioni della metro di Roma, è salito a 700 il numero di stalli installati in città. I “box” sono stati attivati anche a Porta Furba (16), Lucio Sestio (10), Subaugusta (5), Giulio Agricola (32), Torre Maura (20), Malatesta (22), Teano (31), Battistini (16), Rebibbia (14).

L’obiettivo finale è quello di inaugurare 2.000 bike box in 40 stazioni. I primi 408, grazie ai fondi Pon Metro 2014-2020, erano stati attivati in 7 stazioni: Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino, San Paolo.

Dove sono i bike box

Il servizio è attualmente disponibile in 17 stazioni. Sulla metro A: Anagnina, Arco di Travertino, Battistini, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Porta Furba, Subaugusta. Sulla metro B: Laurentina, Magliana, Ponte Mammolo, Rebibbia, San Paolo Basilica. Sulla metro B1: Conca d'Oro e Jonio. Sulla metro C: Malatesta, Teano e Torre Maura. Il "bike parking" è attivo in base all'orario di apertura e chiusura delle stazioni della metropolitana.

Perché posare le biciclette

Il trasporto di biciclette è permesso senza limitazioni su tutte le metro di Roma. Chi non ha un abbonamento metrebus deve però pagare un supplemento per il trasporto. In caso di affollamento, il personale delle stazioni può vietare temporaneamente l’accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito. Mentre le biciclette pieghevoli sono ammesse ovunque, quelle non pieghevoli sono soggette a limitazioni su autobus e tram.

Modalità di utilizzo

Occorre specificare che non sono ammesse biciclette e monopattini elettrici all'interno dei bike box. Il cliente può lasciare in sosta la bicicletta con cadenza giornaliera per un numero massimo di giorni 14 consecutivi. In particolare, dopo 7 giorni di permanenza continuata della bicicletta, l’utente riceverà un messaggio di avviso. Dopo ulteriori 7 giorni di occupazione dello stallo, il personale adibito al controllo della struttura procederà alla rimozione del mezzo che sarà immagazzinato presso il deposito dell’ufficio logistica di Atac per un massimo di 14 giorni.

Boom delle biciclette

L’utilizzo della bicicletta è sempre più diffuso a Roma. secondo l’ultimo rapporto di Roma servizi per la mobilità, nel 2021 a Roma si registrano 561 mila biciclette in possesso delle famiglie romane, in aumento rispetto alle 455 mila del 2019. Sono invece 53 mila i monopattini privati stando sempre alle ultime rilevazioni risalenti al 2021.