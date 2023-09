Nelle stazioni della metro debuttano i "bike box". Entro fine anno saranno 661

Arrivano (finalmente) anche a Roma i parcheggi per le biciclette nelle stazioni della metropolitana. Nella Capitale, dove l'amministrazione spinge da tempo sulla diffusione di una mobilità "dolce", basata sull'intermodalità - ovvero sull'alternanza di mezzi di trasporto pubblici e privati per raggiungere la destinazione finale - sono stati inaugurati i primi "bike box", ovvero gli stalli chiusi dove lasciare le biciclette all'esterno delle fermate della metro.

Dove sono i bike box

Il sistema “Bike Parking”, utilizzabile attraverso l’app gratuita omonima, prevede la realizzazione di 2.000 bike box in 40 stazioni della metro romana.

I primi 408 saranno attivati in 7 stazioni - Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino, San Paolo - ed entro la fine del 2023 si prevede la realizzazione di altri 253 bike box in ulteriori 11 stazioni: Battistini, Bologna, Conca d'Oro, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Pigneto, Policlinico, Porta Furba, Rebibbia, Subaugusta e Torre Maura. Giovedì 21 settembre ne sono stati inaugurati 69.

Come si usano i bike box

I cittadini in possesso di tessera Metrebus - per adesso il servizio è gratuito e disponibile solo per gli abbonati Metrebus maggiorenni - potranno scaricare la app, registrarsi e monitorare la disponibilità dei posti, procedere alla prenotazione e aprire e chiudere il box al prelievo e al rilascio della bici.

Se si possiede quindi una Metrebus Card nominativa Roma o Lazio (inclusa zona A) su cui è attivo un abbonamento mensile o annuale, si potrà accedere al servizio attraverso l’app “Bike Parking”. Al primo accesso sarà necessario registrarsi, indicando nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, numero della Metrebus Card, e accettare le condizioni generali. Una volta terminata la registrazione il servizio sarà subito disponibile.

Patanè: "Roma non si fa in un giorno, ma mattone dopo mattone porteremo la qualità del tpl a livelli positivi"

Alla presentazione dei primi bike box erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, il direttore generale di Atac Alberto Zorzan e la presidente di Roma Servizi per la Mobilità Anna Donati.

"Con questa inaugurazione - ha detto il sindaco Gualtieri - prende corpo e forma la nostra strategia finalizzata alla sempre maggiore intermodalità nei trasporti. Con le nuove bike box i cittadini potranno costruire percorsi di spostamento migliori, in questa città cosi grande e articolata, senza usare l'auto".

"Integrare mobilità sostenibile con il trasporto pubblico locale, e in particolare con le metro e le ferrovie, è lo scopo di questo servizio - ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Patanè - siamo partiti con 7 stazioni che prevedono 69 box, ma saliremo velocemente a 661 fino all'obiettivo di un totale di oltre 2mila box. Roma non si fa in un giorno. Ma mattone dopo mattone porteremo la qualità del tpl e dell'intermodalità a livelli davvero positivi".

"Tutto ciò che arricchisce l'offerta di trasporto ci aiuta a sostenere gli sforzi che stiamo facendo per attrarre sempre più clienti e per un sempre maggiore utilizzo del Tpl - ha concluso Zorzan - Una parte importate di un lavoro enorme per facilitare l'accesso ai trasporti a Roma".