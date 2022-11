Atac, entro fine anno biglietto con carta di credito anche su bus e tram

Anche sui tram e sui bus sarà possibile pagare il biglietto con la carta di credito. Entro la fine dell’anno saranno operative su tutta le rete di superficie gestita da Atac le nuove obliteratrici con sistema Tap&Go, lo stesso sistema che dal 2019 è attivo sulla rete metropolitana di Roma e sulle linee ferroviarie regionali gestite dalla municipalizzata.

Per pagare il biglietto sui tram e sui bus della rete cittadina sarà quindi sufficiente avvicinare la carta di credito (o uno smartphone che supporta il pagamento elettronico) ai lettori contactless, gli stessi già installati sui tornelli di tutte le stazioni metropolitane delle linee A, B/B1, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle.

In caso di controllo da parte del personale Atac, sarà sufficiente presentare la carta o il dispositivo utilizzato al momento della convalida per accertare l’acquisto del biglietto. I lettori contactless si aggiungono dunque agli altri strumenti di pagamento elettronico accettarti da Atac: l’sms da inviare al numero di Atac 48018, che consente di ricevere in pochi secondi sul telefono un sms contenente un link al biglietto digitale con QRcode, e l’app MyCicero, che consente di acquistare il biglietto da 100 minuti, quelli da 24, 48 e 72 ore e anche l’abbonamento annuale.