Nel centro di Roma c'è una nuova biblioteca

Una nuova biblioteca nuova e funzionale, realizzata in pieno centro. Siamo a via de’ Burrò 147, nella storica sede della Camera di Commercio di Roma. A due passi da via del Corso, dietro il Tempio di Adriano, sarà possibile usufruire, in maniera completamente gratuito, di uno spazio pensato per lo studio e la lettura.

La biblioteca, infatti, è stata di recente rinnovata e ammodernata nei suoi spazi. Oltre ai lavori nell'ambiente della nuova biblioteca, sono stati portati nuovi arredi più funzionali e al passo coi tempi rispetto a quelli passati, come tavoli dotati di prese per laptop e smartphone. È stata anche realizzata una nuova illuminazione adatta alla lettura, ambienti climatizzati e tutti con wi-fi. La biblioteca è grande circa 250 metri quadrati ma il progetto, che vuole coinvolgere il maggior numeri di studenti possibile, include anche un cortile esterno, un'area ristoro e anche due ambienti storici come l'Aula Giunta e la Sala Tanzi, che saranno a disposizione quando non occupati da eventi istituzionali.

Le postazioni per lo studio all'interno della biblioteca sono 40, più tre postazioni con pc a disposizione, dotato di stampante. Il terminale potrà essere utilizzare soprattutto per fare ricerche sul web. Nel caso non si riuscissero a trovare le informazioni volute all’interno dei circa duemila contenuti nella biblioteca, per lo più di argomenti socio economici, di urbanistica, storia delle imprese e del territorio.

Biblioteca gratuita

La biblioteca è pronta ad accogliere cittadini e studenti per offrire loro un ambiente ideale per lo studio e la ricerca. I locali sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 con orario continuato. L'entrata è da Via de' Burrò 147. Al primo accesso ci si registra e si firma il modulo della privacy per avere la tessera per gli ingressi successivi.