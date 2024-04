"Spazio a teorie pseudoscientifiche": la Vaccheria Nardi annulla l'incontro sul "metodo Hamer"

L’accusa era stata netta: “Spazio a una teoria priva di alcuna credibilità scientifica che ha provocato morti e sofferenze”, ed era stata rivolta alla biblioteca Vaccheria Nardi, che il 4 aprile avrebbe dovuto ospitare un incontro dedicato all’esame delle costellazioni familiari e delle cinque leggi biologiche. Ma dopo l’attacco del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), che in una lettera aveva accusato la biblioteca di via di Grotta di Gregna 37, nel municipio IV, di dare spazio a teorie false, una delle quali aveva provocato anche "sofferenze e morti", la struttura ha deciso di annullare l’incontro. L’avviso è comparso sul sito di Biblioteche di Roma e sulla pagina Facebook della Vaccheria Nardi, in cui si riporta la notizia dell’annullamento senza alcuna ulteriore spiegazione, né riferimento alle parole del Cicap.

L’incontro annullato

La biblioteca avrebbe dovuto ospitare un incontro con l’esperta e studiosa di olismo, Sofia Pupillo, dedicato all’esame delle costellazioni familiari, definite "strumento terapeutico" sviluppato da Bert Hellinger, e delle cinque leggi biologiche. Sulla pagina dedicata all’evento, nel sito di Biblioteche di Roma, è scomparsa tutta la parte di testo in cui si spiegavano le due teorie oggetto dell’incontro. Ad essere contestata dal Cicap, associazione nata su impulso di Piero Angela, era soprattutto la sezione sulle cinque leggi biologiche, in base alle quali “viene esaminato il sintomo come adattamento biologico, secondo cui questo è causato da un trauma emotivo che ci coglie impreparati e che viviamo in solitudine senza sapere come risolvere”.

La posizione del Cicap

Come riportato dall’associazione in una lettera, le cinque leggi biologiche sono una teoria ideata “dal medico tedesco, poi radiato e condannato più volte per i reati di cattiva pratica medica, Ryke Geerd Hamer”, che ritiene che “ogni malattia sia causata da un conflitto psichico, la cui risoluzione porterebbe alla guarigione”. Dunque le malattie, secondo Hamer, sarebbero solo “programmi biologici sensati della natura. E questi non si devono sottoporre a terapia, ma bisogna lasciarli andare perché hanno un senso biologico”. La pericolosità di questa teoria, secondo il Cicap, sta proprio nel fatto che può portare i pazienti “a cercare di risolvere con tecniche psicologiche malattie gravi come tumori e leucemie”. Da qui la domanda, posta in chiusura della lettera: “La vostra biblioteca è davvero sicura di voler offrire un palco a una teoria priva di alcuna credibilità scientifica, e che ha provocato morti e sofferenze?”. Il giorno dopo è arrivata la notizia dell’annullamento dell’evento.