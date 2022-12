Bianchi Assicurazioni compie 50 anni, la festa a Spazio ‘900

Bianchi Assicurazioni ha compiuto 50 anni di attività. Nata nel 1972 ha seguito gli avvenimenti più importanti della storia recente. Un percorso raccontato attraverso le testimonianze di ospiti illustri che nella serata di sabato sono andati in scena nella cornice di Spazio ‘900. La serata è stata presentata dalla giornalista Rai, Roberta Ammendola.

A raccontare la storia di Bianchi Assicurazioni, oltre alla musica e alle voci dei protagonisti anche un menù realizzato per l’occasione dallo Chef stellato Salvatore Tassa, che ha reinterpretato cinquant’anni di gastronomia italiana, gli ospiti presenti hanno potuto comprendere appieno i valori che Bianchi Assicurazioni sta tramandando di generazione in generazione. Sul palco per raccontare alcuni dei passaggi più significativi di questi 50 anni di storia italiana sono saliti: Vincenzo Bianchi, fondatore della Bianchi Assicurazioni; l’Onorevole Fausto Bertinotti che ha portato la sua personale testimonianza sulla caduta del muro di Berlino; il Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, da anni in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata che ha raccontato la forza del nostro Paese e l’attaccamento allo Stato conseguenti alle stragi mafiose.

A fare da colonna sonora alla serata la voce straordinaria della soprano Anna Konovalova, che ha omaggiato due mostri sacri della musica italiana nel mondo: Ennio Morricone e Andrea Bocelli. A chiudere sul palco, come in un significativo passaggio di testimone, l’attuale CEO di Banchi Assicurazioni, Fausto Bianchi. Ad arricchire la serata la presenza di un parterre d’eccezione con esponenti del mondo imprenditoriale e istituzionale, top manager dell’industria assicurativa. Non è mancata la presenza politica: sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale Paolo Orneli e Monica Lucarelli, assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma.