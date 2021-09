La "ChemioteraPizza" di Berrettini per le famiglie di Casa di Andrea

Una domenica sera diversa per Casa di Andrea, alloggio per bambini e famiglie in corso di trapianto e terapie al Bambin Gesù. Il 26 settembre, infatti, agli ospiti dell'Associazione Andrea Tudisco è arrivata una pizza speciale, la ChemioteraPizza di "Atleti al tuo fianco", offerta dal campione romano di tennis Matteo Berrettini.

Sui tavoli dei piccoli ospiti dell'associazione e dei loro genitori sono arrivati 84 quarti di piazza Margherita, trasformati in fettine più piccole dallo staff, regalando un sorriso in più a chi sta affrontando un momento difficile della vita. "Anche noi di Atleti al tuo fianco - scrivono su Facebook - , dopo aver consegnato le pizze a Fabiana dello Staff della Casa di Andrea, ci siamo fermati per conoscere i genitori e le loro storie e per rispondere alle loro domande".

"Atleti al tuo fianco" è un progetto di ArenBì Onlus, ideato dal dottor Andrea Tagliapietra, medico chirurgo e specializzato in psico-oncologia, che utilizza lo sport per trasformare il cancro da argomento medico a tema sociale, per analizzarne non solo l'aspetto prettamente scientifico ma anche quello di convivenza quotidiana con la malattia.