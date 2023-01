I benzinai aperti a Roma durante lo sciopero di oggi 25 gennaio 2023

I benzinai chiusi per sciopero: è partita ieri sera la serrata contro il decreto del governo sulla trasparenza dei prezzi. Gli impianti di rifornimento carburanti, compresi i self service, rimarranno chiusi per 48 ore consecutive, dalle 19 del 24 alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria, e dalle 22 del 24 alle 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale.

Secondo quanto stabilito dalla commissione di garanzia dell'attuazione della oegge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte delle Prefetture competenti, al fine di consentire i rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento etc.) che non dispongano di autonome capacità di rifornimento.

Per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto per la viabilità urbana e per quella extraurbana. Per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia; le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato.

Qui a questo link è possibile scaricare l'elenco completo.

I benzinai aperti su raccordo di Roma e autostrade del Lazio

La Regione Lazio ha approvato l’ordinanza che individua le stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del G.R.A. di Roma in cui è assicurata l’apertura.

Queste le stazioni:

Flaminia Ovest

La Macchia Ovest

Frascati Ovest

Prenestina Est

Salaria Est

Tuscolana EST

Tirreno ovest

Aronne est

Tiburtina sud

Colle Tasso nord

Selva Candida interna

Pisana interna

Pisana esterna

Selva Candida esterna

Magliana nord

Magliana sud