"Bella Ciao", Gualtieri risponde a Laura Pausini: "Canzone di libertà, io la suono con la chitarra"

Il sindaco Roberto Gualtieri risponde a Laura Pausini, che in questi giorni è finita al centro di un'accesa polemica per essersi rifiutata di intornare "Bella Ciao" durante una trasmissione sulla tv spagnola.

La nota cantante di Faenza, molto popolare anche nella penisola iberica, ospite in una puntata del quiz "El Hormiguero", ha ricevuto da parte dei conduttori la richiesta di intornare l'inno della Resistenza, diventato famoso anche in Spagna grazie alla serie "La Casa di Carta". Pausini si è rifiutata: "E' una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche" ha risposto la cantante.

Durante l'evento "Con la cultura si cresce" al teatro Vascello, Gualtieri ha commentato l'episodio - su richiesta dei cronisti presenti: "Bella ciao è una canzone bellissima di libertà - ha detto -, di giustizia, è una canzone patriottica". E quando qualcuno gli ha chiesto se volesse cantarla, il Sindaco ha risposto: "Io la suono, come sapete, adesso non so se hanno la chitarra qui".