La Befana plana su piazza Navona aiutata dai vigili del fuoco di Roma

E' stata "salvata" dai vigili del fuoco e fatta planare sulle migliaia di persone accorse a piazza Navona per l'evento, che mancava a Roma addirittura dal 1986. La simpatica vecchina che si festeggia oggi, venerdì 6 gennaio per l'Epifania, ha ricevuto il prezioso aiuto dei pompieri.

Lo "show" è andato in scena a partire dalle 10.30, con moltissimi già da tempo con il naso all'insù. Infatti l'iconica vecchina era in cima al campanile della chiesa di Sant'Agnese in Agone: un'autoscala dei vigili del fuoco l'ha aiutata a calarsi e arrivare a terra, dove ha distribuito dolci a bambine e bambini, attesa anche dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli e quello alla cultura Miguel Gotor.

L'evento, unico da oltre 35 anni a questa parte, ha visto anche la presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Alessandro Paola.