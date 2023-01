A piazza Navona prove generali per il volo della Befana

Si avviano ormai a conclusione le feste natalizie, e a piazza Navona, che quest’anno è tornata a ospitare la Festa della Befana dopo lo stop imposto dalla pandemia di covid-19, sono in corso i preparativi per l’evento che ne sancirà ufficialmente la fine: l’arrivo della Befana “in persona”.

Venerdì 6 gennaio, infatti, sulla piazza che dal primo dicembre ha accolto tanti romani e turisti tra stand e bancarelle, l’iconica vecchina “planerà” dal cielo in sella alla scopa, atterrando accanto all'obelisco per consegnare ai bambini dolci e caramelle. A occuparsi della colonna sonora la banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per un evento che prenderà il via alle 10.

Proprio nei giorni scorsi, piazza Navona ha ospitato le prove generali dell’evento sotto gli sguardi incuriositi dei passanti e delle tante persone che si sono aggirate tra gli stand di prodotti artigianali ed enogastronomici: l’ultimo di una serie di appuntamenti che hanno spaziato dall'addobbo dell'albero di Natale dei bambini alle letterine al Sindaco imbucate nell'iconica cassetta postale rossa, ai laboratori didattici di Biblioteche di Roma, Dipartimento Attività Culturali e Azienda Speciale Palaexpo.

“Avere riportato la festa in piazza Navona e avere riempito altre piazze è importante per gli operatori e per tutto il settore del commercio - aveva detto l’assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli - Ma è importante anche per i cittadini, eravamo tutti estremamente stanchi di vivere il Natale e le feste con la distanza, ritrovarci insieme in piazza è qualcosa di cui avevamo estrema necessità”.

Per il ritorno della Festa della Befana, l’assessorato ha lavorato a un’integrazione del bando del 2017, in vigore sino al 2026, per assegnare tutte e 64 le postazioni, riempiendo anche le 22 rimaste vacanti nel 2018 ed evitando che piazza Navona potesse restare spoglia. È stato inoltre stabilito un ampliamento delle categorie merceologiche, in modo da stimolare la partecipazione al bando, e per l’assegnazione degli stand è stato assegnato un punteggio più alto all’imprenditoria femminile, ai giovani under 35 e a chi offre prodotti Pat, e cioè prodotti tradizionali della Festa e della Regione.