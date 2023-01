Befana a Roma, bus deviati e limitati: come cambia il trasporto pubblico il 6 gennaio

Cortei folcloristici, corse podistiche e pedonalizzazioni. Il 6 gennaio a Roma, festa della Befana, gli autobus in alcuni quartieri verranno deviati o limitati per consentire lo svolgimento di numerose manifestazioni. Ecco tutte le informazioni.

Il corteo storico a San Pietro: bus deviati e capolinea spostati

Come comunica Atac Roma sul suo sito, si comincia con "Viva la Befana", dalle 7.30 alle 14.30. Un corteo di rievocazione storica che parte da largo Giovanni XXIII, percorre via della Conciliazione e arriva a piazza San Pietro. Per svolgere la manifestazione, in base alle discipline del traffico e all'afflusso dei partecipanti le linee 23-34-280 giunte in piazza Pia deviano per lungotevere Vaticano e rampa per lungotevere in Sassia. Inoltre le linee 40 e 62 effettuano capolinea temporaneo in lungotevere in Sassia, altezza Ospedale Santo Spirito.

Villa Borghese: deviazioni e limitazioni per la Corsa del Giocattolo

Dalle 9 alle 13, per la "Corsa del Giocattolo" alla terrazza del Pincio, Villa Borghese, deviate le linee bus C3-89-490-495-590 e limitate le linee bus 61-120F-150F-160.

- La Linea C3 direzione Cimitero Flaminio da piazzale Brasile, prosegue per viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, via Romagnosi, via Pisanelli, via Azuni, piazza della Marina;

- Linea 61 direzione viale G. Washington: da Piazzale Brasile, Porta Pinciana, via Veneto dove effettua capolinea provvisorio all’impianto di fermata 70855 “Veneto/Sardegna”; direzione piazza R.B. Crivelli: dal capolinea provvisorio di via Veneto, normale itinerario;

- Linea 89 direzione piazzale Clodio: da piazzale Brasile, prosegue per viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Armando da Brescia, Ponte Matteotti; direzione via Bressanone: da via Giambattista Vico, via Luisa di Savoia, viale del Muro Torto, corso d’Italia, via Lucania;

- Linea 120F direzione viale G. Washington: da Piazzale Brasile, Porta Pinciana, via Veneto dove effettua capolinea provvisorio all’impianto di fermata 70855 “Veneto/Sardegna”; direzione via Recanati: dal capolinea provvisorio di Via Veneto, percorre via Veneto, via Boncompagni, via Calabria;

- Linea 150F direzione viale G. Washington: da Piazzale Brasile, Porta Pinciana, via Veneto dove effettua capolinea provvisorio all’impianto di fermata 70855 “Veneto/Sardegna”; direzione Don Tonino Bello: dal capolinea provvisorio di via Veneto, via Veneto normale itinerario;

- Linea 160 direzione viale G. Washington: da Piazzale Brasile, Porta Pinciana, via Veneto dove effettua capolinea provvisorio all’impianto di fermata 70855 “Veneto/Sardegna”; direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: dal capolinea provvisorio di via Veneto, via Veneto normale itinerario;

- Linea 490-495 direzione stazione Tiburtina: da via Giambattista Vico, via Luisa di Savoia, viale del Muro Torto, corso d’Italia, via Lucania; linea 490 direzione Cornelia: da piazzale Brasile, proseguo per viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Arnaldo da Brescia, Ponte Matteotti; linea 495 direzione Valle Aurelia: da piazzale Brasile, proseguo per viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Arnaldo da Brescia, lungotevere delle Navi;

- Linea 590 direzione piazza di Cinecittà: da via Giambattista Vico, via Luisa di Savoia, viale del Muro Torto, corso d’Italia, via Lucania, via Boncompagni, via Veneto; direzione piazza del Risorgimento: da piazzale Brasile prosegue per viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Arnaldo da Brescia, Ponte Matteotti;

Temporaneamente sospese fermate 71321-70854-70029-70026-70030-70027-81152-81151-80781-80755-70033-70522.

Cinecittà, ecco tutte le modifiche al trasporto pubblico per il 6 gennaio

A Don Bosco, Cinecittà, ci sarà dalle 9.30 la corsa podistica "Corri per la Befana", partenza e arrivo a via Lemonia, percorrendo circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova, viale Appio Claudio e via Lemonia. Deviate le linee 118-451-520-558-559-590-664-C11, linea 654 sospesa. E ancora, nel dettaglio:

- Linea 118 proveniente da piazza Venezia: da via Appia Pignatelli, via Annia Regilla, via Al Quarto Miglio, via Appia Nuova, dove effettua capolinea provvisorio altezza viale Appio Claudio, dove inizia corsa di ritorno. Dal capolinea provvisorio viale appio Claudio, prosegue per via Appia Nuova, via Appia Pignatelli;

- Linea 451 direzione Cinecittà: da viale Palmiro Togliatti altezza via Quinto Publicio, prosegue su viale Palmiro Togliatti dove effettua capolinea provvisorio presso l' impianto di fermata 75262 denominato Togliatti/Tuscolana. Direzione Ponte Mammolo: dal capolinea provvisorio di viale Palmiro Togliatti, prosegue su viale Palmiro Togliatti, via Tuscolana, via Orazio Pulvillo, viale Palmiro Togliatti;

- Linea 520 direzione Ciampino: da circonvallazione Tuscolana, via Anicio Gallo, viale Tito Labieno, via Orazio Pulvillo, inversione di marcia, via Tuscolana, via dell’Arco di Travertino, via Appia Nuova. Direzione Cinecittà: da via Appia Nuova (altezza via di Capannelle), prosegue su via Appia Nuova, via dell’Arco di Travertino, via Tuscolana, piazza di Cinecittà;

- Linea 558 solo direzione Gardenie: da circonvallazione Tuscolana , via Anicio Gallo, viale Tito Labieno, via Orazio Pulvillo;

- Linea 559 provenienti da Anagnina: da via Orazio Pulvillo, via Tuscolana, circonvallazione Tuscolana, via Anicio Gallo, viale Tito Labieno, via Orazio Pulvillo, via Quinto Publicio, viale Palmiro Togliatti;

- Linea 590 solo in direzione Risorgimento: da circonvallazione Tuscolana, via Anicio Gallo, viale Tito Labieno, via Orazio Pulvillo, inversione di marcia e via Tuscolana;

- Linea 654 temporaneamente sospesa;

- Linea 664 provenienti da largo dei Colli Albani: da via Appia Nuova, effettua capolinea provvisorio altezza viale Appio Claudio, dove inizia corsa di ritorno. Dal capolinea provvisorio viale Appio Claudio, via Appia Pignatelli, via Annia Regilla, via Al Quarto Miglio, via Appia Nuova;

- Linea C11 direzione Cimitero Laurentino: da circonvallazione Tuscolana, via Anicio Gallo, viale Tito Labieno, via Orazio Pulvillo, inversione di marcia, via Tuscolana, via dell’Arco di Travertino, via Appia Nuova, via Appia Pignatelli. Direzione Cinecittà: da via Erode Attico, via Annia Regilla, via al Quarto Miglio, via Appia Nuova, via dell’Arco di Travertino, via Tuscolana, piazza di Cinecittà;

Temporaneamente sospese fermate: 72692-72693-72695-75548-72697-72699-75551-72702-72703-72704-80556-80557-70552-70563-70565

Anche venerdì 6 gennaio, come successo nei giorni di Natale, via dei Fori Imperiali sarà pedonalizzata. Queste le disposizioni e i nuovi percorsi:

- Linea 51 percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana;

- Linea 75 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore deviata Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino;

- Linee 85-87 in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia deviate via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia;

- Linea 118 nelle tratta Circo Massimo-piazza Venezia deviata piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia;- Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.

Chiusure e deviazioni a Porta Portese

A Porta Portese, le linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella. Deviate in via Rolli e via degli Stradivari.

Per quanto riguarda la Linea 170 direzione Termini e 781 direzione piazza Venezia, le fermate non attive sono 70934-72045-72046 mentre le fermate attive 77706-77707; in direzione Agricoltura e Scarperia - Fermate non attive 72075-70951- fermate attive 77709.

- Linea 719 non transita vie Porta/Pascarella. Deviata via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani- Fermate non attive 72045-72046- fermate attive 70951-77706-77707; in direzione Candoni- Fermate non attive 72075- fermate attive 77709.



PORTA PORTESE EST

- Linea 075 direzione Ponte di Nona, prosegue su viale Palmiro Togliatti, inversione di marcia altezza capolinea tram 14, viale Palmiro Togliatti, via Collatina.