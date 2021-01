Befana a sorpresa per i soldati impegnati in Strade Sicure, l'omaggio dei tassisti romani

Una calza della Befana per ringraziare i soldati impegnati a Roma nell'Operazione Strade Sicure. Questa mattina, 7 gennaio, a piazza Mignanelli, a due passi da Piazza di Spagna, l’Associazione Taxi Roma Capitale ha voluto rendere un omaggio simbolico, in occasione delle festa della Befana, ai militari dell’Esercito Italiano ringraziando in particolare quelli impiegati nell’operazione “Strade Sicure” sul territorio di Roma per il loro quotidiano impegno e sacrificio a tutela della sicurezza pubblica.

Un gesto semplice ma pieno di affetto e gratitudine che i militari hanno accolto con altrettanto sentimento proprio in virtù del fatto che attualmente l’operazione è gestita dalla “Granatieri”, unità fortemente legata alla cittadinanza romana per vicinanza e dedizione.

A testimonianza dell’importantissimo ruolo svolto dai tassisti romani, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, il Comandante del Raggruppamento Lazio Abruzzo, Generale di Brigata Liberato Amadio, ha ricambiato l’attestazione di vicinanza da parte dell’Associazione T.R.C. omaggiando il suo Presidente con il crest della Brigata “Granatieri di Sardegna.