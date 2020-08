Battesimo dei nuovi Testimoni di Geova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA - Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: Rallegratevi sempre) è in corso di svolgimento, contemporaneamente in tutto il mondo in 240 lingue. A partire dal 12 luglio scorso, sei appuntamenti, uno per ogni week end fino alla fine di agosto. Uno dei momenti più entusiasmanti di ogni congresso, è la cerimonia del battesimo. Fino all'anno scorso il battesimo dei nuovi testimoni si è sempre tenuto nelle piscine allestite per l'occasione nei vari impianti che ospitavano questo importante evento estivo, quest'anno visto le regole di sicurezza imposte dalle autorità sanitarie, le varie comunità locali hanno organizzato il battesimo in vari modi: in piscine private per lo più, ma anche in fiumi, laghi, perfino al mare. Per esempio la comunità di Nettuno ha deciso di celebrare la cerimonia del battesimo questa sera, lunedì, alle 19.30 in mare, in Zona Poligono, Nettuno, Roma. Come è noto il battesimo dei Testimoni di Geova è per immersione totale. Sarà come sempre un momento emozionante, per molti versi un suggestivo ritorno all'antico. In tutto il Lazio è testimoni di Geova sono oltre trentamila. Si calcola che in Italia, finora, il congresso 2020 sua stato visto in streaming su jw.org (il sito dei Testimoni di Geova) da oltre trecentomila persone.