A piazza del Popolo 1.040 bare per ricordare i morti sul lavoro

Disseminata di bare. Oltre 1000, posizionate in piazza del Popolo, in pieno centro storico a Roma. Per la precisione 1.040 casse da morto, tante quante sono ogni anno le vittime sui luoghi di lavoro: è l'iniziativa organizzata dalla Uil per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su una tragedia quotidiana.

In questo modo la Uil vuole ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno nelle proprie case e dai propri cari, per non rassegnarsi all'idea che si tratti di morti inevitabili e sollecitare la politica e il Governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione, investire in sicurezza, sanzionare chi non rispetta le regole.

"Guardando questa piazza - scrive l'Unione Italiana Lavoro - sembra di sentire il grido di aiuto delle famiglie di tante persone che non sono più tornate a casa dalle proprie mogli, mariti, figli e dai propri cari. Oggi, qui, affinché questo grido lo percepisca e lo senta anche il Governo".

In piazza il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, per leggere alcuni nomi di quelle persone la cui vita è stata spezzata dal mancato rispetto delle regole sulla sicurezza. Prevista anche la partecipazione di Stefano Massini.