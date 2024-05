La presidente di Acea Barbara Marinali vince il premio internazionale "Tecnovisionarie"

La presidente di Acea, Barbara Marinali, è tra le vincitrici del premio internazionale “Tecnovisionarie”, che celebra le donne che, nella loro attività professionale, hanno testimoniato di possedere visione, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sera di mercoledì 29 maggio a Palazzo Pirelli, a Milano.

“Una vita professionale al servizio dello Stato”

A Marinali il premio è stato conferito con la seguente motivazione: “Una vita professionale al servizio dello Stato e delle imprese partecipate, occupandosi di programmazione economica e politiche pubbliche, concorrenza e regolazione dei mercati, negli ambiti strategici delle infrastrutture a rete: trasporti, energia, comunicazioni digitali, acqua. Acea, classe 1909, è il maggior operatore idrico. Ha il dovere pressoché istituzionale di guidare il cambiamento, in una fase cruciale di forte esposizione al rischio di non riuscire a disporre, nel prossimo futuro, di adeguate risorse idriche per finalità economiche e dei cittadini. E Barbara Marinali è al lavoro per sviluppare una visione nazionale integrata del settore”.

La presidente di Acea si è detta “onorata di ricevere questo riconoscimento prestigioso. La definizione ‘tecnovisionaria’ la trovo bellissima: parla di donne in grado di immaginare e disegnare un futuro innovativo e sostenibile. È un premio che ricevo da una giuria di donne importanti che non solo stimo ma che saranno anche le compagne di viaggio nel cammino ineludibile verso un futuro sempre più tecnologico, imprevedibile e complesso, stretto nel trilemma tra crescita, scarsità delle risorse - a cominciare dall’acqua - e sostenibilità”.

Il premio “Tecnovisionarie”

Promossa da Women&Tech – Associazione Donne e Tecnologie, l’edizione 2024 con il tema "Transizione ecologica: le protagoniste di una nuova cultura dell’Acqua" punta a evidenziare il ruolo cruciale delle donne nell'innovazione e nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Con particolare attenzione alle tecnologie emergenti in ambiti come la depurazione avanzata, i sistemi intelligenti di monitoraggio e risparmio idrico. Il premio celebra, dunque, le donne che hanno contribuito in modo significativo alla gestione sostenibile dell'acqua. Le candidate sono state valutate sulla base dell'innovazione delle loro idee, l'impatto sociale e ambientale delle azioni e la capacità di ispirare un cambiamento positivo.