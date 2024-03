Barbara Balzerani, il tweet della professoressa per la brigatista morta diventa un caso

Un tweet pubblicato e poi rimosso della professoressa Donatella Di Cesare, ordinaria di Filosofia Teoretica della Sapienza, a commento della morte dell’ex brigatista Barbara Balzerani, scatena la polemica. “La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna” aveva scritto Di Cesare, accompagnando le parole con una foto di Balzerani.

La risposta della Sapienza

Sulla questione è subito intervenuta la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, che ha espresso “sconcerto per quanto dichiarato sui social media dalla professoressa Donatella Di Cesare in merito alla scomparsa di Barbara Balzerani – spiega in una nota -. A nome di tutta la Comunità accademica, la rettrice ricorda l’altissimo tributo di sangue pagato dall'Università Sapienza nella stagione del terrorismo, conferma la ferma condanna di ogni forma di violenza e prende le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione".

Regimenti: “Nell’università non c’è posto per i cattivi maestri”

Le parole di Polimeni sono state condivise anche dall’assessora regionale all’Università, Luisa Regimenti: “Il fatto che una professoressa dell’Università La Sapienza, Donatella Di Cesare, inneggi agli ideali perseguiti dalla brigatista Barbara Balzerani, recentemente scomparsa, è qualcosa di estremamente grave – spiega -. La Sapienza è l’università dove insegnavano Aldo Moro, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli, vittime della tragica stagione degli anni di piombo. Bene ha fatto la magnifica rettrice Antonella Polimeni a prendere le distanze da simili affermazioni. I nostri giovani non hanno bisogno di cattivi maestri per i quali non dovrebbe esserci posto nell’università italiana. Il terrorismo è l’antitesi della democrazia perché, come sosteneva Bachelet, è una continua smentita e una quotidiana condanna del modo di pensare e di agire dei terroristi”.

La difesa di Cacciari

A intervenire in difesa della professoressa è stato Massimo Cacciari, che commentando la vicenda all’AdnKronos ha detto: “Conoscendo Donatella Di Cesare e conoscendo la sua storia, che non ha nulla a che vedere con le Br, voleva semplicemente dire che siamo nati tutti negli anni '60 con la speranza di una trasformazione radicale di questo mondo finito in m***a - spiega Cacciari - La sua è stata più una nota di malinconia per la mancata trasformazione che sognavamo tutti, per il cambiamento che non c'è stato. È chiara la sciagura che hanno rappresentato le Brigate Rosse, Di Cesare che è più giovane di me non ha vissuto gli anni di piombo, né la sciagura che hanno rappresentato i brigatisti per noi e per le nostre speranze, per una idea di riforma di questo paese; sono stati loro insieme alla P2 col delitto Moro a bloccare la trasformazione del nostro paese. Uno che come me ha vissuto tutto questo può capirlo, un altro nato dopo può parlare di speranze rivoluzionarie".