Burocrazia e rimpalli, così a Primavalle la baraccopoli "resiste" da quasi 10 anni

Cambiano le amministrazioni municipali e comunali, si susseguono gli annunci e si svolgono tavoli, sopralluoghi e commissioni. Ma l'insediamento abusivo di disperati tra largo Sacconi, via Pietro Bembo e via Cardinal Capranica continua ad esistere. Baracche più o meno piccole, a volte disabitate in base al periodo dell'anno, che si aggiungono o si tolgono alla bisogna. In mezzo e intorno montagne di rifiuti che ogni tanto prendono fuoco, come successe nel 2015 quando tre baracche rimasero distrutte, ma anche più recentemente a luglio. Sempre, per fortuna, senza conseguenze tragiche. A Primavalle si fa un tuffo nel passato, si torna alle baraccopoli del Dopoguerra raccontate da Pasolini nei suoi romanzi più crudi. L'immobilismo ha sempre la stessa origine: la burocrazia.

La baraccopoli di Primavalle che nessuno bonifica

Come emerso nell'ultima commissione patrimonio, convocata dal dem Yuri Trombetti, a frenare l'intervento definitivo sulla baraccopoli della collina di largo Sacconi è il mancato passaggio di proprietà dell'area tra Ater Roma e Comune. L'azienda che gestisce l'edilizia popolare negli anni '80, nell'ambito del piano di zona 69 Primavalle Ovest, espropriò il terreno. Dopodiché non lo considerò più cosa sua, ma nessun passaggio ufficiale è stato fatto. "Eppure tre anni fa abbiamo inviato tutta la documentazione al dipartimento patrimonio, a quello urbanistica e al municipio. E circa un anno fa c'è stato un sopralluogo, al quale prese parte anche il patrimonio. Nonostante tutti questi passaggi, noi non abbiamo mai ricevuto risposte" specificano da Ater Roma.

Una soluzione che non arriva per un conflitto di competenze

Ma il problema non è certo limitato agli ultimi tre anni, come è evidente dalla cronaca. In diverse occasioni abbiamo raccontato di iniziative politiche e successivi sgomberi da parte della polizia locale di Roma Capitale, con risultati sempre parziali o limitati nel tempo. "Si trova lì da anni - ricorda l'assessore alle politiche sociali del XIV municipio, Simone Conte - e sicuramente è cresciuto dopo lo sgombero della scuola occupata di via Cardinal Capranica (avvenuto a luglio 2019, ndr). Ci sono una quindicina di baracche e cumuli di rifiuti. Abbiamo più volte cercato una soluzione, ma quell'area vive uno stato di limbo tra Ater e Comune. Abbiamo fatto incontri e sopralluoghi, ma la soluzione non è mai arrivata perché non c'è stata la presa di possesso da parte del Comune. Bisogna poi considerare l'impellenza di un intervento sociale, ma se prima non sappiamo chi è titolare dell'area, è complicato".

Trombetti-Stampete (Pd): "Subito tavolo e coinvolgimento politiche sociali"

Titolarità che, come anticipato da Ater, è da considerarsi assolutamente del Comune. Se non fosse che mancano gli atti ufficiali della presa in possesso. E così il presidente della commissione, Yuri Trombetti, prende un impegno: "Convocherò una nuova riunione con Ater, Comune e municipio, in dipartimento patrimonio e poi riconvochiamo la commissione - dice - perché il problema della proprietà va risolto, così da sapere come intervenire. E' importante anche coinvolgere subito le politiche sociali". Chi in commissione infatti non c'è (perché non è stato convocato) è il dipartimento politiche sociali. "Inviamo il verbale all'assessora - propone l'altro dem Antonio Stampete, perché al di là del nodo sulla proprietà, i servizi sociali devono essere attivati. Qui siamo oltre ogni limite igienico-sanitario, è indecoroso per una Capitale europea". Azione con cui concorda Stefania Portaro, assessore all'ambiente del XIV: "Bisogna bonificare - specifica - e decidere le modalità per procedere. L'ultimo passo è legato al patrimonio, ma anche all'urbanistica perché risulta esserci un problema legato al frazionamento dell'area".

La stoccata dei vigili: "Tre riunioni nel 2022 e nessuna soluzione"

Dai vigili del XIV municipio arriva poi una stoccata alle amministrazioni: "L'ultimo incontro programmato su largo Sacconi era previsto il 7 luglio 2022 - spiegano i caschi bianchi - era il terzo. Ma non si sono presentati Ater e i dipartimenti patrimonio, ambiente e rifiuti. Quindi l'abbiamo chiusa subito". Il gruppo poi illustra la situazione attuale della baraccopoli: "Alcune strutture sono vuote - dicono - perché usate stagionalmente da cittadini romeni che vivono tra qui e il paese natale". Come sottolinea Alessandro Amato del NAE, il nucleo assistenza emarginati "in quelle riunioni affrontammo gli stessi punti discussi oggi, ma ancora di conclusioni positive non ce ne sono. Quando rimandammo la seconda riunione, nel 2022, minacciammo di rivolgerci alla Procura. Poi desistimmo perché la terza riunione andò deserta. Vorrei poi ricordare - conclude Amato - che durante un sopralluogo ai tempi dell'amministrazione municipale Campagna, il presidente disse che aveva messo a bilancio dei fondi per la bonifica dell'area. Ne presi atto, ma non se ne seppe più nulla. Al tempo c'era una sola baracca, abbiamo aspettato interventi, ora ce ne sono di più".