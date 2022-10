Nuovi bandi per monopattini e bikesharing: "Obiettivo dare delle regole"

In un momento di "grande difficoltà per il trasporto pubblico" - afferma Donati - i monopattini in sharing trainano la Capitale. I dati dell'Osservatorio sulla Sharing Mobility

Roma capitale indiscussa del monopattino. I dati presentati dall'Osservatorio sulla sharing mobility, parlano di una crescita inarrestabile in Città per quanto riguarda l'utilizzo sempre più frequente del monopattino in sharing in primis, seguito da biciclette e scooter. Ordine e regole per i mezzi di micromobilità saranno le priorità del nuovo bando della giunta comunale, secondo Anna Donati, presidente Roma Servizi per la mobilità.

"Questo è un momento di grande difficoltà" - afferma Donati, parlando del trasporto pubblico romano, che sta investendo in questi mesi in manutenzione e potenziamenti. "In primavera torneremo alla normalità", conclude Donati in questa video-intervista.